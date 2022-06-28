〈台股盤中〉反彈無力開低走低 大跌百點一度失守15400點

台股今 (28) 日受美股走弱拖累，昨日反彈行情僅曇花一現，早盤以小跌 28.45 點開出，午盤前受電子權值、IC 設計族群走弱，加上櫃買市場賣壓沉重，指數開低走低，午盤前大跌逾百點，一度失守 15400 點，最低下探 15375.65 點，跌破昨日紅 K 低點，回測 5 日均線，預估成交量約為 2200 億元上下。

觀察電子權值股走勢，台積電 (2330-TW) 早盤一度再叩關 500 元整數關卡，但隨即翻黑，最低來到 496 元，午盤在平盤上下震盪，聯電 (2303-TW) 跌幅則超過 1%，其他包含鴻海 (2317-TW)、日月光投控等表現也相對疲軟，昨強勢的貨櫃三雄午盤前則呈現漲跌互見。

IC 設計族群則成為盤面賣壓重心，指標股聯發科 (2454-TW) 大跌超過 3%，最低回測 652 元，不僅貼息更寫下近 1 年半低點，而反映近期市況雜音，創惟 5 月純益大減超過 4 成，今股價挫逾 7%，瑞鼎、昇佳電子、茂達等跌幅也都超過半根停板。

櫃買指數跌幅更超過集中市場，跌幅超過 1.5%，其中，指標股矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 宣布將在美國德州謝爾曼市興建 12 吋矽晶圓廠，但今日股價大跌近半根停板，連帶母公司中美晶同樣跌逾 3%。

生技族群今則逆勢抗跌，益得、寶齡富錦雙雙亮燈漲停，佰研、明基醫漲幅也都超過半根停板，國光生、亞諾法、敏成、普生等表現也不俗。

從 19 大類股成交比重觀察，僅食品股逆勢走揚，其餘族群皆被壓在盤下，電子成交比重不到 5 成，達約 47.9%，航運族群則占 2 成，電機機械、生技醫療則各占 6.4%。