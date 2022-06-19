台股ETF規模創高 定期定額前五大出列

台股 5 月一度跌至 15616 點、創近二年新低，惟內資源源不絕進場，帶動台股 ETF 資產規模於 5 月逆勢增加 383 億元，推升整體規模創歷史新高，而這主要是靠定期定額與逢低加碼兩大動能加持，定期定額戶數最高的為元大台灣 50(0050-TW) 等五檔 ETF。

定期定額戶數前五名 ETF 分別為：0050 的 15.4 萬人、元大高股息 (0056-TW) 的 12.2 萬人、國泰永續高股息 (00878-TW) 的 7.65 萬人、富邦台 50(006208-TW) 的 6.8 萬人、富邦公司治理 (00692-TW) 的 2.89 萬人。

今年以來全球股債市顯著修正，ETF 投資熱度反倒逆勢增加，就算台股 ETF 到 5 月底止，比起 4 月底少一檔，主因元大台商 50 因淨值大幅滑落至 2 億元以下，而於 5 月下旬下市；但是如果以整體規模來看，台股 ETF 還是大幅成長，今年以來增加 1637.9 億，整體規模並來到 6562.7 億元，創歷史新高。

而 ETF 規模能大幅成長，最大動能來自 0050，前 5 個月規模大增 518.5 億元、淨申購金額達 707.8 億元；另一檔國民 ETF0056，前 5 個月規模增加 123.2 億元、淨申購金額達 208.6 億元，0050 基金規模於 6 月達 2500 億元、0056 基金規模也來到 1270 億元，雙雙創下歷史新高。