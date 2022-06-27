生技不再是長線標的 投資人鎖定藥物研發進入末期的企業

因股價下跌而蒙受損失的生技投資人，現在將注意力集中在那些藥物接近上市的公司，而不是那些還處在開發初期階段的業者。

業內人士指出，這種風險偏好減弱是在該行業去年經歷巨額融資，但因估值暴跌和缺乏大宗交易而讓人感到不安，而大宗交易通常是中小型生技公司的主要吸引力。

基金經理人、分析師和業內人士表示，對尋求上市的生技公司的興趣現在主要集中在那些擁有已在進行臨床試驗候選藥物的公司。

分析首次公開募股 (IPO) 的研究公司 Renaissance Capital 資深數據分析師史匹爾 (Avery Spear) 表示：「投資人變得越來越挑剔，對於生技公司而言，尋求上市充滿了挑戰性。」

去年在美上市的 102 家生技公司中，目前只有 5 家交易價格高於其 IPO 價格。

Silicon Valley Bank 醫療保健業務總經理諾里斯 (Jonathan Norris) 表示，在私募市場，早期資金正在流向那些領先實驗藥物已經進入人體試驗的公司。

他預計，一般投資人至少在 2022 年底之前都會規避風險，並可能延續到明年年中。

2021 年創紀錄的生技資金幫助了許多公司，甚至是那些沒有臨床候選藥物的公司，以飆升的估值上市。

投資研究公司 Third Bridge 全球醫療保健負責人布朗 (Lee Brown) 表示：「中小型生技公司的估值高得驚人，因此參與投資的人都因而受挫。」

Refinitiv 數據顯示，去年全球有創紀錄的 152 家生技 IPO，籌集資金總額超過 250 億美元。

截至 6 月 10 日，2022 年全球共有 23 家生技公司上市，融資 23 億美元，而去年同期為 68 家。

Refinitiv 數據顯示，納斯達克生技指數今年來下跌 18.6%，成份股中有近三分之一的企業估值為負值。

這意味著它們的股權價值和債務加起來構成了企業價值，低於它們持有的現金，代表它們對前景感到悲觀。

這是由於缺乏重大的醫療保健交易以及監管審查，包括將更多的反壟斷重點放在製藥公司的併購上，以此作為遏制藥價上漲的手段。

布朗說，「併購活動讓人們對參與中小型生技股感到興奮，因為他們都想賭一把。」

缺乏資金迫使許多擁有多件候選藥物的小型藥物開發商減少或優先考慮他們開發的候選藥物。

Roth Capital 分析師賈拉 (Zegbeh Jallah) 在 5 月 27 日的報告中指出，越來越多人轉向只為低風險項目和更有可能推動近期估值上漲的方案項目提供資金。

今年 5 月，細菌療法開發商 BiomX 表示，「考量整體產業面臨的挑戰」，它將員工數減少 50%，以進一步擴大其臨床試驗的資本資源。

與此同時，癌症免疫治療開發商 Genocea Biosciences 在為該公司全部或部分尋找買家大約一個月未成功後，於 6 月初結束業務並從納斯達克下市。