美股生技強 半導體弱！台股安全了嗎？

美股如預期上週出量下跌，本周控制量縮價穩，對於反彈較有利！本波 nasdaq 由 NBI 生技指數帶動，在日 KD 黃金交叉下如預期最強，而 nbi 生技，更是已站穩月線，挑戰季線！

生技股: 佰研 (3205-TW) 股價再攻漲停板。明碁醫 (4116-TW) 除息秒填息後，今衝高壓回。健喬 (4114-TW) 股價拉尾盤。假設這些不敢追，可留意投信買進個股:# 智擎 (4162-TW) 投信連續兩日買進。合一 (4743-TW) 下周三法說會，股價突破震盪整理區，投信近期開始作帳。美時 (1795-TW) 股價高檔震盪整理，投信昨日進場，可留意。

今日太陽能: 安集 (6477-TW) 如預期強勢上攻，風力: 上緯投 (3708-TW) 世紀鋼 (9958-TW) 急拉！【東森財經 57 台精彩連線: 指數收斂漲幅，航運如預期彈，半導體還是弱，生技 + 太陽能就是強】 https://www.youtube.com/watch?v=SmkD_a4bBSg

半導體部分大家套較多，其實先前筆者已請大家避開【指標股 創意 (3443-TW) 都沒漲，其他矽智財和 ic 設計先不碰】，成功避開台積電 (2330-TW) 聯電 (2303-TW) 力積電 (6770-TW) 聯發科 (2454-TW) 智原 (3035-TW) 金麗科 (3228-TW) 新唐 (4919-TW) 的下跌

下周留意這個訊息的演變 (空方勢，利空測低)

▲集邦科技調查，半導體設備交期再次延長

2023 年晶圓代工產能年增率收斂至 8%，原預估 2022 及 2023 年全球晶圓代工 12 吋約當產能年增率分別為 13% 及 10%，因缺料衝擊設備交期，成熟及先進製程廠商將受影響，整體擴產計畫遞延約 2~9 個月不等。半導體設備交期再次延長，對於經濟下滑，供過於求的疑慮，反而帶來紓緩現象。

觀察指標 台積電 (2330-TW)、# 聯電(2303-TW) 融券快速增加、# 力積電(6770-TW)。

▲台積電先前投書外媒

未來 50 年，下個世代將會運用虛擬實境和擴增實境（VR/AR）作為與世界互動的主要方式

▲2020 年全球元宇宙商機為 4,787 億美元（逾新台幣 14 兆元），2024 年估達 7,833 億美元（逾新台幣 23 兆元）

Meta、微軟衝刺元宇宙，找來輝達、高通等國際大咖組成「元宇宙標準論壇」，共同制訂元宇宙產業標準。

▲2025 年全球虛擬實境 (VR) 應用內容市場規模預計達 83.1 億美元

TrendForce 數據顯示，2021 年全球虛擬實境 (VR) 應用內容市場規模達 21.6 億美元，但預計到 2025 將達 83.1 億美元，年複合成長率為 40%

▲庫克興奮大談 AR 明白暗示蘋果正在打造頭戴裝置

【元宇宙概念股】

宏達電 (2498-TW) 透過所屬的全球 XR 協會加入「元宇宙標準論壇」的唯一台廠，股價今日再攻漲停。同樣股價漲停的還有 位速(3508-TW)、威盛(2388-TW)。所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇每日收看: https://youtu.be/6ZmV0ugv_CU

還有一檔我們鎖定的個股，近期投信進場，同時具備【元宇宙概念股】及【低軌衛星概念股】是全球最大元宇宙 HDI 板供應商，關注低軌道衛星應用、AR／VR 頭盔、眼鏡等穿戴式產品、新能源車所用的車載、ADAS 相關 PCB，同時目前天上兩三千顆衛星，和地面幾十萬台的接收設備用 PCB，幾乎都是他們製造的。這些資料我們早已放置 FB 社團: https://www.facebook.com/groups/istock168

▲美國產險業者擴大採用 AM 碰撞零件賠付

美國最大產險公司 State Farm 試行 AM 碰撞零件賠付，將從 6 月 20 日起，於奧克拉荷馬州、德州，試行以非原廠碰撞零件

【車用零組件概念股】

從周線來看 耿鼎 (1524-TW) 上週留上影線，本周黑 K 留下影線，短線高檔區間整理。堤維西 (1522-TW) 上週留上影線黑 K，本周上漲遇壓。反觀東陽 (1319-TW) 上週帶量紅 K 棒，本周續攻。同樣的還有 帝寶 (6605-TW) 上周紅 K，本周留下影線續攻，震盪整理，仍可留意。

上銀 (2049-TW) 開發車用滾珠螺桿可應用在燃油車及電動車的轉向、變速及煞車系統，在電動車產業有關鍵性突破，正與多家歐美及大陸汽車廠洽談合作，預計 2023 年起逐漸放量貢獻營收，2024 年開始供貨給歐系品牌汽車零組件一階供應商，應用在大陸汽車市場，初估每年供貨量 50 萬支。投信近期持續買進，股價若有震盪壓回，可留意。

像這類型文章您喜歡嗎？操作就是持續追蹤，不用每天變來變去的。如果您也認同的話，歡迎加入「龍捲風操盤戰隊」。

九連環解套專案：https://forms.gle/VnawfJR9PvWkLb4e8

盤勢震盪，你需要的是靈活變位，解套換股一次搞定

盤中即時解盤不馬後炮: TG：https://t.me/imoney168

所有文章分類可來 FB 社團：

https://www.facebook.com/groups/istock168

整體操作及個股問題可加 LINE:

https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告，轉載務必註明出處，投資人須審慎評估自身可承擔風險，盈虧自負》