〈台幣〉閃見29.5字頭 強升1.2角收29.612元 登2周高點

台北股匯今 (27) 日上演雙漲走勢，加權指數勁揚 244 點，站上 15500 點關卡，新台幣兌美元匯率在拋匯潮帶動下，盤中升值超過 1 角，衝上 29.5 字頭，終場升勢略收斂，升 1.2 角，收在 29.612 元，寫逾 2 周新高，台北及元太外匯市場總成交值 15.265 億元。

外資今天回補台股並匯入，加上出口商適逢月底積極拋匯，帶動新台幣兌美元匯率走強，盤中一度強升 1.38 角，最高來到 29.594 元，終場則收 29.612 元，升值 1.2 角，為今年 6 月 10 日以來的高點，台北外匯市場成交金額 10.39 億美元，元太外匯市場成交金額 4.875 億美元。

台股今天開高走高，電子、航運展開反攻，台積電一度站回 500 元大關，貨櫃三雄更是全面亮燈漲停，不過，加權指數終場漲勢略收斂，上漲 244 點，以 15548 點作收，10 日線得而復失，外資終止連三賣，回頭買超 86.79 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數下跌 0.46%，韓元強升 0.91%，歐元勁揚 0.62%，新台幣升值 0.41%，新加坡幣與人民幣分別升 0.25%、0.11%，日圓獨憔悴貶值 0.41%。