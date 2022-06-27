〈台股盤中〉航海王「陽」帆再起 大漲近300點收復15600點

美股回神大漲，台股今 (27) 日也開高走高，台積電率先站回 500 元大關，陽明更在除息首日就亮燈漲停，推升指數一度衝上 15618 點，大漲超過 300 點，接連收復 5 日線、15600 點關卡，預估今日成交量略為放大至 2600 億元。

權值股今日大多上漲表態，台積電大漲近 3%、重返 500 元，鴻海、聯發科雙雙上漲超過 1%，金控雙雄、台塑四寶都在盤上表現，其餘如聯電、日月光投控漲幅也達 2%，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子股成交比重 47%、不到 5 成，航運股則達 26%，電機機械約 4%、化學生技醫療、金融保險則各 3%，以漲幅來看，電子、航運都有 2% 以上，為 19 大類股漲幅前段班。

盤面焦點為航運股，貨櫃三雄今日成交值均位列台股排名前五名，長榮、陽明更分別擠下台積電，成為第一、第二名，其中，陽明今日除息 20 元，午盤前已亮燈漲停，填息率近 4 成，連帶拉抬長榮、萬海暴漲 9% 以上。

另外，先前弱勢股如元太、欣興、中砂、新唐、創意、世芯 - KY 今日也回神，大漲超過半根停板以上，創意更亮燈漲停，一舉站回所有短均，往月線關卡靠攏。

展望台股，法人認為，由於前波下跌融資餘額減幅大於台股跌幅，融資浮額已有一定程度清洗，後續觀察台股若能站穩 5 日線，帶動均線上揚，才能確定止跌反彈訊號。