台股反彈多頭短線要穩 取決兩大關鍵

台股隨美股反彈走揚，終場上漲 244.69 點收在 15548.01 點，投信認為，大盤短線仍會反覆測底，至於多頭何時站穩則要取決於權值電子股與成交量兩大因素。

台股在電金傳三大族群激勵下，今 (27) 日大漲 244 點，終場以 25548 點作收，成交量 2392 億元。PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，台股近期隨美股震盪，且震盪幅度劇烈，短線指數出現反覆測底機會大，而短期觀察指數走勢，最重要的主流指標需視晶圓龍頭大廠股價是否止穩，將成短線多空關鍵。

至於成交量部分，未來一週每日量能若達到 2500 億元至 3000 億元水準，這波反彈走勢才能較為強勢且具有延續性。

在總經數據部分，賴正鴻指出，台灣 5 月經濟數據「外熱內冷」，第二季以來本土確診數攀升，民眾外出消費謹慎，加上去年同期亦有疫情影響，掀起國內囤貨潮及遠距商機形成高基期，台灣 5 月零售銷售年增率下滑至 2.7%。

不過在外銷訂單方面，隨中國封控逐步解除，產能、物流、人流及材料短缺狀況亦逐漸改善，加上新興科技應用及數位轉型需求居高不墜，5 月外銷訂單規模達 554.3 億美元，創同月新高，年增率重回正成長 6.0%。

賴正鴻認為，預料未來隨全球各國逐步放寬邊境管制，有利於整體終端需求回溫，加上 5G、高效能運算及車用電子等長線需求持續擴增，可望挹注台灣外銷接單動能居高不墜。