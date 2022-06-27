鈊象下半年營運持續向上 毛利率可望持穩

鈊象 (3293-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長李柯柱表示，在新平台貢獻帶動下，下半年營運可望優於上半年，毛利率估將維持目前的 96% 左右水準，全年營運也會較去年成長。

李柯柱表示，去年是大豐收的一年，業績突破百億元，最難能可貴的是毛利率維持 96％，每股純益 61 元，這幾年是公司突飛猛進的時期，未來主力會放在網路遊戲，朝更多元發展去佈局。希望未來新平台能有更大營收，帶動業績有更大的突破。

李柯柱指出，美國第二授權平台已上線，6 月也有新平台在新加坡上線，目前都在打磨階段，希望下半年新平台業績陸續發酵，預估整體營運可望較上半年成長，但由於疫情發展難測，加上營收基期高，成長幅度也難以預期。

李柯柱認為，今年全球休閒博弈市場還是會向上成長，只是不會像過去快速成長，在如此高毛利率的市場，競爭者也多，關鍵在如何找到一席之地。

鈊象 5 月營收 10 億元，超越 4 月的 9.77 億元，但每股稅前盈餘 6.64 元、低於 4 月的 8.06 元。對此，李柯柱指出，公司美金存款部位高，主要受新台幣貶值影響。

總經理江順成則表示，整體遊戲市場持續成長，公司市占率還不高，未來會聚焦有競爭優勢的產品，營運還有成長空間。未來在研發上會持續增加人力，除產品會推廣到更多地區外，也會加強行銷操作，希望有好的產品、好的營運、好的行銷，推升營運穩定向上。

