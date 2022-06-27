巧新迎三大利多 上半年獲利有望挑戰去年全年

全球汽車輪圈領導廠商巧新 (1563-TW) 今 (27) 日召開股東常會，巧新表示，隨著車用晶片缺貨緩解，預料第三季底至第四季客戶拉貨速度將加快，訂單能見度已見到 2024 年，而今年還可認入匯兌利益，且運費有效轉嫁，獲利樂觀。

對此，法人認為，由於高端車款訂車需求和交車速度相對不受通膨和車用晶片短缺影響，且巧新上半年與客戶共同分擔超額運費回沖，加上新台幣回貶、匯兌利益可期，今年上半年有望賺到去年全年獲利。

巧新說明，車用晶片缺貨、俄烏戰爭等因素造成整車組裝瓶頸，使提貨遞延，部分車廠小改款和大改車款的速度延後，不過，目前訂單能見度已到 2024 年，而屏東新廠已有 4 家車廠認證完畢，還有歐系車廠尚在認證中。

儘管歐美市場有高通膨的壓力，巧新主要出貨高端車商，終端需求並未有明顯減緩，展望下半年，隨著包括中國優惠政策刺激消費者買氣，美國汽車庫存量持續處於低緣，看好第三季底至第四季客戶拉貨速度將加快，有望迎來一波超跑、豪華汽車品牌車廠回補庫存的力道。

另一方面，巧新使用再生鋁料的輪圈出貨量持續增加，預計今年使用再生鋁料的輪圈出貨量將突破 30%，搭配整體產品組合優化、成本費用嚴控、生產效率優化、新產能學習曲線提升等策略，巧新認為，可望挹注今年繳出整體獲利年增率翻倍成長的成績。

巧新目前除了屏東熔煉再生料 6061 已獲部分客戶認證、正導入量產，歐規的卡車輪圈也通過功能測試，隨著未來汽車碳中和、節能減碳等 ESG 趨勢，持續深耕輕量化鍛造輪圈市場。