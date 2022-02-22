喬山攜World Gym推線上課程 目標訂閱數達上萬戶

喬山 (1736-TW) 今 (22) 日宣布，與 World Gym 世界健身俱樂部合作推出線上課程，喬山總經理蔡慶裕表示，目前線上課程訂閱數約 4000 戶，預期雙方合作後會提供逾百支健身影音，訂閱數將倍數成長至 1 萬戶。

喬山去年第一季推出 JOHNSON@MIRROR 新概念健身魔鏡與 JOHNSON@CYCLE 大螢幕飛輪腳踏車，與 World Gym 合作的線上課程，預計 2 月 24 日會在兩大產品上線，並先上架 200 支影片，後續每周更新 8 支影片，預計一年將提供會員 600 支。

蔡慶裕指出，健身魔鏡與飛輪腳踏車累計總銷售量近 5000 萬台，訂閱會員數則達 4000 戶，目前已提供會員 1400 支影片，預期隨著台灣健身人口持續攀升，加上與 World Gym 合作再推新健身影片，目標訂閱數有望達上萬戶。

World Gym 表示，線上課程是透過海選挑選出 20 位專業教練，規劃肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊等五大訓練主題課程，其中有氧主題強打 World Gym 獨家自編體塑流動，利用瑜珈及皮拉提斯來提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。

World Gym 指出，除了與喬山推出線上課程外，也將持續拓展實體健身房，包括東部地區的花蓮將開設第二家門市，台東、嘉義、雲林也看到健身需求，正在評估中。

另外，雖然受到疫情影響，健身房需求疲軟，不過預期今年底台灣健身市場將恢復至疫情前水準。