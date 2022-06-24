永豐金加速數位變革 智能偵測信用卡盜刷準確率98%

永豐金控 (2890-TW) 針對防盜刷、強化房貸平台、培育跨領域人才等面向多管齊下「加速推動數位變革」，其中，永豐金控 AI 科技團隊今年上半年建置的「智能偵測信用卡盜刷模型」上線，並維持 98% 的準確率；此外，也精進「不動產自動估價模型」 與房貸授信流程結合，提升房貸核決效率。

「加速推動數位變革」為永豐金未來三年 (2022~2024) 四大策略主軸之一，該金控表示，隨著金融科技快速發展，民眾運用網路進行各項金融服務成為常態，如何提升盜刷的準確偵測，降低檢視的人力成本，一直是永豐積極研究討論的重要議題。

有鑑於此，永豐金自行建置「智能偵測信用卡盜刷模型」，只要將該筆交易的相關特徵傳入信用卡盜刷偵測 API，即能在 0.005 秒內快速預測該筆交易的盜刷機率，並回傳至系統上輔助前端人員的判斷，在 98% 的準確率下，可快速應對潛在刷卡交易風險與詐欺行為。

此外，永豐金的數位化不只運用在防盜刷，也用於房貸業務，為加速內部鑑價作業流程，並協助民眾快速掌握更精確的可貸額度，永豐 2021 年首度將團隊建置的「不動產自動估價模型」導入「秒估房貸」服務平台，民眾除可快速試算房貸可貸金額外，並藉由平台結合街景與電子地圖功能，掌握區域交通、文教等資訊；目前秒估房貸客戶使用查詢量相較模型導入前成長逾 2 倍以上。

永豐亦將房價自動估算及檢核機制導入房貸估價流程，避免人為主觀判斷產生偏誤，大幅提升鑑價流程時效。

永豐科技團隊為加速數位變革建置出各類 AI 模型，全力提升營運效率，今年初透過 RPA 自動化流程導入，每年活化人力近 1.6 萬小時。

此外，永豐金還積極培育相關跨領域人才，透過與國立成功大學、私立東吳大學共同推展產學合作計畫。