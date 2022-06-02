永豐金證啟動第二階段跨境戰略計畫 拚開展東南亞商機

永豐金證券今 (2) 日宣布，啟動第二階段跨境戰略計畫，香港子公司永豐金證券 (亞洲) 公司董事總經理進行交接，由來自台灣落地深耕香港 25 年的優秀領導人才朱光勳接任，永豐金證券董事長朱士廷表示，香港是永豐邁向國際市場的重要基石，將在永豐金成熟的香港平台基礎上，開展東南亞和海外營運商機。

朱士廷說明，永豐金控規畫未來 3 年四大策略之一即跨境衝刺海外收益、拓展海外布局，證券在香港以證券亞洲、資產管理和金融服務三間公司，建立完整平台。

朱士廷進一步表示，證券是金控第二大業務核心，近幾年表現出色，面對未來的金融業大者恆大，證券要思考未來長期業務趨勢，建立產品分散、業務分散、地區分散的跨境戰略。

除了積極推動複委託業務，由於香港接軌國際程度高與台灣不同，將從金融開放、商品廣度及深度、甚至期貨業務等方向創造更多機會。

朱光勳說，一個合格的管理團隊，應達成營運獲利、創造良好工作環境、做齊產品線、落實基礎工作並做好投資研究，為股東、同事和客戶負責。

永豐金證券布局香港領先國內同業，設立包括證券 (亞洲)、永豐金資產管理、及永豐金金融服務等三家公司，範圍涵蓋證券經紀、期貨、資產管理、財富管理、金融服務等完整平台，可為機構法人、公司與個人提供一站式整合性財富管理服務。