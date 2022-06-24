裕日車下半年加快新品上市 將推五大新車款

裕日車 (2227-TW) 今 (24) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，上半年市場雖持續受到車用晶片短缺的影響，但會努力突圍，按計劃將在下半年加快新產品上市腳步，NISSAN 和 INFINITI 兩大品牌預計共將推 5 款新車。

對於重要獲利來源的中國轉投資，裕日車指出，去年中國汽車銷售 2627.5 萬台，其中轉投資東風日產乘用車銷售 106.7 萬台，而依中汽協最新預估，隨著疫情改善和車用晶片供應逐步恢復，並搭配消費政策支持，今年中國車市可望銷售 2750 萬台，年增 4.66%。裕日車預期，東風日產今年銷量也將優於去年。

在國內，裕日車規劃， NISSAN 品牌下半年推出 4 款新車型，包括 (1)KICKS 改款，藉此穩固中小型國產休旅車市占，(2) 長程版 LEAF 電動車，電池容量大幅擴充 50%，(3) 搭載 NISSAN ProPILOT 的 ALTIMA 22 年式車型，提供車主更先進的輔助駕駛系統，而 (4)X-TRAIL 也將導入 e-POWER 車型，具備不需充電的電動車特性。

INFINITI 今年第一季推出全新 QX55 後，下半年將導入旗艦七人座豪華休旅 QX60 新車款，展現 INFINITI 最新科技和品牌形象。

另外，裕日車仍致力零件外銷，去年創造營收約 5000 萬元，今年除鞏固原有外銷區域外，將繼續拓展東南亞和中東等其他國家的銷售機會。