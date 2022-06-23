台股今年跌幅屬中段班 非理性下跌時金管會將採必要措施

台股跌跌不休，今 (23) 日再度重挫 171.31 點或 1.11%，收在 15176.44 點。據金管會統計，相較其他國際股市，今 (2022) 年以來至昨天，台股跌幅 15.76%，跌幅屬於中段班，證期局副局長蔡麗玲強調，若有非理性下跌時，會採取必要的措施。

金管會統計今年以來各主要國家股市狀況，港股下跌 10.21%、日股跌 9.18%、韓股跌 21.32%、上海股市下挫 10.24%、深圳股市跌 17.57%、道瓊跌 16.11%、那斯達克指數跌 29.35%。蔡麗玲表示，相較於國際主要股市，台股跌幅相對上還算持穩。

市場擔心融資多殺多、斷頭壓力，蔡麗玲表示，台股信用交易比重大約只有 6.85%，截至昨天為止，融資餘額為 2141.14 億元，整戶擔保維持率還有 154.34%，遠高於追繳令的 130% 門檻，目前追繳金額約 7.26 億元左右。

蔡麗玲強調，短期股市雖然震盪，但長期投資仍應回歸基本面，台灣不論是出口、上市櫃營收表現仍亮眼，台股現金殖利率高達 4.2%，加上股票殖利率的話為 4.36%。金管會將會持續關注總體經濟以及台股表現，並密切關注整體國際間如美聯準會利率政策、俄烏情勢變化及外資進出股市狀況等。

其中有關外資進出股市狀況，外資累計至 5 月底淨匯出 36.37 億美元，不過蔡麗玲表示，外資在今年 1、2 月呈現淨匯入，是 3 月起才轉為淨匯出，外資資金進進出出很正常，雖然近期淨匯出，但歷年來至今累計還是淨匯入 2259.6 億美元。