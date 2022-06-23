台股持續破底 投信：Q3大盤整理機率高

高通膨與美股拉回，台股持續破底下探今年以來新低點，野村投信表示，通膨、央行急速升息與景氣前景仍是投資人最關切的部分，預估到第 3 季仍有經濟數據待公布，市場容易受消息面影響而大幅波動而持續整理。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，烏俄戰爭推升原物料價格，通膨升溫迫使多數國家的央行加速升息，使得全球經濟趨緩，引發步入衰退的擔憂。

姚郁如表示，紐約聯準銀行模型顯示未來 12 個月美國經濟衰退機率仍低，台灣主計總處也預估今年經濟成長率為 3.9%，出口持續成長但動能趨緩，國內消費可望在疫情過高峰後逐步回升，加上第 3 季進入傳統旺季，鋪貨效應仍值得期待。

姚郁如指出，近期較受關注的庫存修正也將持續進行，不過個別產業的庫存水準仍有差異，目前仍以手機、電視等消費性電子產業的庫存較多；另外，中國因疫情採取的封控措施影響企業出貨，也將反映在第 2 季財報上，所幸隨著中國重新開放，供給面影響可望降低。

整體而言，在通膨數據尚未觸頂並開始走緩，市場信心仍疲弱，股市震盪幅度大，投資難度也更高。

姚郁如指出，台股目前本益比約 12 倍，本淨比約 2.0，可考慮逢低介入，惟須留意後續企業盈餘下調的情況，以亞洲主要產業盈餘成長近 3 個月調整情形來說，除了能源、原物料以及電信外，其餘產業均出現下修，因此慎選產業以及個別企業，是最重要的勝出關鍵。

至於看好標的，仍以長期成長型產業為主，其中科技股方面包括半導體、高速運算、AI，伺服器與自動化等，傳產則為新能源車、自行車、紡織、金融等。

