日圓重貶 新車短缺 外國買家搶購日本二手車

日本最大中古車拍賣公司 USS 表示，日圓重貶正吸引更多海外買家進入國內二手車市場，中古車庫存原本就不足，海外買家此舉進一步拉高二手車售價。

USS 社長 Dai Seta 說，零件短缺引發全球汽車製造商減產，導致購車者不確定何時能買到新車，進而提高人們購買二手車的意願。

Seta 表示，最重要的是，隨著日圓匯價觸及 24 年低點，愈來愈多客戶要求以日圓計價。USS 處理日本約 40% 經銷商間中古車拍賣交易。

日圓兌美元匯價周三（22 日）盤中貶至 24 年新低，原因是風險資產回升，「末日博士」魯比尼 （Nouriel Roubini）說，若日圓匯價跌破 140 日圓大關，將迫使日本央行改變政策。

在日本央行按兵不動與美國聯準會（Fed）大幅升息的情況下，日圓成為今年表現最差的 G-10 貨幣，投機者也加碼押注最終日本央行不得不調整寬鬆貨幣政策。

由於高人氣新車款等待時間長達數年，USS 在日本 19 個拍賣網站的平均二手車交易價格上漲。截至今年 5 月，USS 拍賣網站的平均出價連續第 12 個月走高。2 月此一數字剛突破 100 萬日圓（7,340 美元），衝上歷史新高。

俄羅斯是中古車價格上漲的另一個原因，雖然國際制裁導致俄國停止進口和銷售新車，但日本法律允許出口價格低於 600 萬日圓的汽車。Seta 說：「俄國對二手車的需求可能因此變得更強」。