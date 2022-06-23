安美得明登興櫃 每年推新產品上市、產能倍數增加

安美得生醫 (7575-TW) 預計明 (24) 日登興櫃，旗下三大平台包括傷口照護平台、無痛醫療平台、醫療器材支持平台，預計每年都會上市 1-2 個產品，同時啟動擴產計畫，估未來產能將以倍數增加。

安美得聚焦在自有品牌高階傷口敷料相關產品的研發、製造、行銷及銷售，並代理國內外具專利保護的創新藥品及高階醫療器材，旗下三大核心領域產品，包括傷口照護平台、無痛醫療平台、醫療器材支持平台。

其中，營收比重最大的是傷口照護平台，產品以高階水凝膠敷料為主，包含疤痕貼片、凝膠、高滲液敷料、水性傷口敷料及抗菌敷料等，搶攻台灣 20-30 億元高階敷料市場。

安美得近年積極投入創新敷料研發，從醫生動刀產生傷口照護，延伸到術後止痛以及手術所需醫療器材等，代理長效止痛針、吻合器、磁振導引海扶刀等多項手術輔助器材等。

董事長王耀乾表示，目前與吻合器共簽三年合約，今年邁入第二年，銷量表現不俗，且預計明年續約，代理新合約有望延長至 5 年。

除了台灣市場外，安美得也擴展中國與東協市場等海外市場，其中敷料類產品已取得中國、新加坡、泰國產品許可證及銷售，並於馬來西亞、菲律賓及越南等地也陸續申請許可證中。

王耀乾補充，海外市場採先取證、後授權的商業模式，除了完成新加坡授權外，目標今年與國際大藥廠完成授權後，進軍中國市場，未來海外營收比重有望從目前的 5% 再往上提升。