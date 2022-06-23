徐秀蘭：台灣產業電價偏低 支持分階段適當調漲

台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭今 (23) 日表示，產業協會理監事普遍認為台灣產業電價偏低，建議政府可先公布每年調漲幅度，並分階段執行，讓企業因應，期望透過這代的努力，留給下一代一個淨零碳排的台灣。

徐秀蘭指出，產業協會是台灣產業的縮影，涵蓋產品製造業、系統工程業、金融業及系統服務業，今年 4 月理監事會議討論時，理監事就指出台灣電價偏低，即使本身是用電大戶的理事們也都支持台灣應調漲產業電價。

徐秀蘭以自家公司為例，環球晶 (6488-TW) 在全球 9 個國家或地區有工廠，台灣電價是其中最便宜的幾個國家之一，僅比美國德州等少數幾個地區貴，不過，德州是能源大州，台灣卻是缺乏天然資源的國家，台灣電價不應該那麼低。

徐秀蘭認為，政府應該、也必須照顧民生，所以民生電價可以不漲，但產業用電應該適當調整，建議政府先公布分年漲價計畫，讓產業因應後，慢慢把電價拉到較合理價格。

協會表示，台灣去年經濟成長率達 6.57%，人均 GDP 也到 3.3 萬美元，在這漂亮的成績單下，我們要想這代到底要留給子孫一個怎麼樣的台灣，政府也順從國際趨勢，對外宣布台灣 2050 年要達到淨零碳排，選定「建築」「運輸」「工業」「電力」及「負碳技術」五大項目，設定階段性目標。

台灣在邁向淨零路徑上，建築達到近零排放是長期目標，而建築物上設置太陽光電，對台灣地小人稠非常適合，協會會員有大型面板業者，也在投資千億元的廠房屋頂上設置大面積的太陽能系統，代表太陽能與建築的結合是可靠的。

太陽能系統發電躺在屋頂上發電，不會有運轉震動，初期投入資金後，後續維護成本每度電約新台幣 0.3-0.5 元，無論建築發的電是要賣給台電或綠電需求者或自用都划算。

協會認為，台灣經歷前輩打拚，給這代良好基礎，從早期紡織、塑膠等工業，轉型到科技島，在擁有一定財富、國際經濟地位後，我們這代要留給後代什麼樣的台灣，願意付出多少，產業應該支持台電漲電價，減少排放較高的灰電，民眾應該支持願意幫我們蓋出節能、近零排放的好建商，30 年子孫會知道，我們這代努力留給他們一個淨零排放的乾淨台灣。