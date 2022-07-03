通膨+升息兩大壓力緊箍咒 Q3投資「股優於債」

通膨壓力與升息打亂資本市場秩序，投信認為，第 3 季投資策略仍是「股優於債」，其中股票可留意美股、台股、陸股等投資機會，以及醫療、新供應鏈、能源等產業型投資契機。

保德信投資管理部副總許豑勻表示，下半年市場焦點將從通膨轉向 GDP 成長趨勢，第 3 季在進入通膨趨緩期間可能市場震盪難免，但第 4 季當市場見到經濟仍有成長動能後，將有望見到股債市的表現機會。

根據歷史經驗顯示，PMI 趨勢與股票、債券總報酬走勢呈高度相關，依目前趨勢與評價面分析，下半年市場波動雖欲小不易，然股債皆有表現機會，且股票彈升契機仍優於債券的投資機會。

許豑勻分析，雖然通膨上升對消費力道帶來衝擊，但因為近年市場大好，美國家庭及非營利組織財富位於歷史相對高檔，同時美國家計單位負債比以及初領失業救濟金人數雙雙處於相對低檔，衝擊並不如預期顯著，而市場對於商品需求雖趨緩，但服務業需求面依然上升，帶動整體趨勢仍走在上升軌道，並未出現衰退跡象，美國經濟維持軟著陸機率較大。

針對市場最擔憂的通膨走勢，許豑勻認為，7 月公布 6 月的 CPI 數據可能仍將維持高檔，不過從核心 CPI、PCE 已出現下滑、國際能源價格走軟、供應鏈壓力指數也同樣自高點下滑等趨勢分析，全球通膨在今年年中見頂的預期不變，未來經濟數據對市場的影響性，將會逐漸大於通膨數據的影響。

許豑勻指出，目前經濟基本面仍相對正向，企業獲利呈現正面發展，之前的盈餘下修也已止穩，但現階段市場信心低落，第三季需靜待市場信心回穩，建議投資人可以留意四大指標，包括通膨回落速度與經濟數據走勢、聯準會與歐洲央行等主要國家貨幣政策收縮速度、油價走勢，以及 Jackson Hole 全球央行年會定調未來貨幣政策趨勢。