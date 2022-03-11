精英去年連五年維持獲利 今年拚逐季成長再優去年

精英 (2331-TW) 歷經多次高層人事異動後，去年下半年起營運逐步轉好，也連五年維持獲利，母公司大同 (2371-TW)2 月也再增持 110 張精英持股，展望今年，精英認為，在新團隊、新計畫帶領下，營運將優於去年，加上新事業逐步發酵下，今年可望逐季成長。

精英今年首季營收雖受工作天數影響，但仍優於往年水準，精英指出，面對大環境、供應鏈料況嚴峻，團隊從去年下半年起積極調整應對，也讓料況影響稍有改善，首季營收就有部分來自遞延訂單貢獻。

展望今年，精英指出，供應鏈料況仍是出貨最大瓶頸，將儘全力克服，並將營運規模再放大，除了提升既有產品價格空間外，也將透過 R&D 整合進一步爭取高毛利、高利基產品，預期今年營運將與電子業特性相仿，呈現逐季成長，並看好今年營運將再優於去年。

精英去年第四季營收達 95.9 億元，季增 14.22%、年增 39.86%，毛利率 8.3%，季減 1.1 個百分點、年減 0.89 個百分點，營益率 0.6%，季減 0.17 個百分點，稅後純益達 1.14 億元，季增 38.12%，營益率、純益皆由前年同期轉正，每股純益則達 0.21 元。

累計精英去年營收達 319.37 億元，年增 22.9%，毛利率 8.33%，年減 2.17 個百分點，營益率 - 0.81%，由前年轉負，主要受去年上半年營運拖累所致，但在業外、匯兌挹注下，全年稅後純益達 7.15 億元，年增 15.2%，每股純益 0.13 元，也連五年維持獲利。

另一方面，精英母公司大同也持續增加持股，根據公開資訊站資料顯示，大同 2 月再加碼 110 張精英持股，累計持股比例已達約 30.26%，對於集團合作方面，精英說，集團各公司都有其利基點，目前仍處於各自紮穩馬步的階段，精英就聚焦在電子產品、充電樁等產品發展中。

不過精英董事會決議去年並不分配股利，精英解釋，主要是考量新團隊、新計畫仍有投資需求，因此會先依法提列法定盈餘公積，未來將會努力回饋股東、投資人。