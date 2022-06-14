三陽取得亞福儲能過半股權 布局碳權和綠能市場

機車大廠三陽 (2206-TW) 今 (14) 日宣布，注資 30 億元於全球首家鋁電池商轉公司亞福儲能，取得對亞福持股超過 60%，而下半年亞福將於南科高雄園區設置 3 公頃量產基地，預計 2025 年二代廠完備後，成為全球首家鋁電池量產公司。

為擴大布局碳權和綠能市場，三陽繼入主台灣農林 (2913-TW) 卡位碳權後，近期再投資鋁電池能源事業。

三陽指出，亞福鋁電池因具備快充快放、高耐候性、絕對安全、環境友善和長壽等優勢，可替代超級電容、鉛酸電池等，適用於儲能 (如 UPS 不斷電系統)、交通載具等市場，尤其近期台灣因缺電議題導致儲能商機快速崛起，未來亞福鋁電池加入儲能市場後，可望裝設在再生能源 (風電銲光電) 案場或參與台電輔助服務市場。

而在電動交通載具運用上，由於鋁電池僅需 15 分鐘即可充飽電，未來車廠將不再需要耗費鉅資，來設置大量換電站或購入備用電池。

三陽進一步說明，相較鋰電池主要採用鋰、鈷等貴金屬而面臨供不應求、斷料和價格大幅攀升等困境，鋁含量豐富、缺料風險低且價格穩定，更無鋰電池自礦產開發、製造、運輸、使用和回收等流程中所面臨的高碳排問題，且鋁電池中電解液不含有機溶劑，可杜絕電池因熱失控引發燃燒或爆炸的安全疑慮，是安全且環保的新電池技術。

三陽董事長吳清源認為，與其不斷的補貼電動車，台灣更應將資源投入發展自有電池技術，掌握電動車核心關鍵，才能讓台灣電動車產業走向國際舞台。未來鋁電池量產後除投入台灣市場，也將全力衝剌外銷，搶占逾千億美元的國際電池市場。

為獲取電池關鍵技術，三陽 2019 年投資亞福儲能，於南科路竹園區設立鋁電池先導工廠，此次再投入 30 億元，設置鋁電池二代廠，預計 2025 年進入商轉量產。

目前亞福已完成 13 案以上鋁電池發明專利申請，並於 2020 年榮獲國家創新獎與綠色化學應用及創新獎，2021 年再獲新創事業獎取得再生能源售電業資格，並領先向 UL 提出鋁電池安規認證申請，預計今年可獲認證。