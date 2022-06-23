連展投控整合集團產品 傳打入美系低軌衛星龍頭供應鏈

連展投控 (3710-TW) 擴大利基市場布局，整合集團旗下連訊 (6820-TW)、連騰 (6818-TW)，以及連展科的產品技術資源，共同打進美系低軌衛星營運商龍頭供應鏈，提供低軌衛星中的傳輸解決方案，最快第四季開始出貨。

連展投控今日召開股東會，但正值辦理現金增資緘默期，公司低調表示，不評論單一客戶及市場傳言，不過新產品研發、認證都一直持續進行中；連展投控此次現增擬發行 5 萬張，增資的資金將用來償還銀行借款。

據了解，美系低軌衛星龍頭到 5 月底已經發射約 2400 顆衛星，近期也公布第二代衛星產品更多細節，大小規格都明顯提升，也代表衛星內部需要更多、更強大的傳輸應用；依照該公司計畫，初期目標布建 1.2 萬顆低軌衛星，後續則將提升到 4.2 萬顆。

連展投控將連展科的連接線、連訊的光通訊連接器，以及連騰的無線元件、天線等產品技術整合，打造應用在低軌衛星上的高端連接解決方案，預計今年底前開始出貨，單價、毛利率都較佳，有利相關公司的營運。

其中，連訊光通訊產品過去就曾應用在地面的衛星基地站，憑藉相關經驗進一步拓展到太空領域，加上基站、通訊設備在疫情舒緩下出貨回升，今年營運擺脫去年低迷，可望顯著成長，公司也計畫明年第一季送件申請轉上櫃。

至於連騰手上有元宇宙、低軌衛星等多個趨勢應用新案，隨著相關布局可望陸續發酵，可望成為營運新動能。而隨著子公司營運相繼好轉，也可望挹注連展投控獲利表現。