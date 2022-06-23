〈焦點股〉煉油利差護體 台塑集團股價逆勢走堅

台股今 (23) 日再度湧現賣壓，一度大跌逾 240 點，不過，台塑四寶表現抗跌，其中台塑化 (6505-TW) 受惠國際油價高檔，煉油利差擴大，獲得買盤青睞，盤中逆勢上漲 2.6%，最高來到 94.5 元，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 等集團股也力守盤上。

台塑化 21 日上演秒填息，已連續 2 天獲得三大法人買超，今天盤中更逆勢上漲 2.6%，一度衝上 94.5 元，站上季線及 5 日線。

台塑四寶無懼大盤賣壓，今天表現有撐，台塑一度漲逾 1%，最高來到 109.5 元，南亞盤中也有 1.5% 的漲幅，最高衝上 84.8 元，台化開高後拉回平盤附近整理；而南亞科、台勝科、福懋科等泛台塑集團股也獲得資金點火。

繼台塑化之後，台化將於本月 28 日除息，每股配發 4.8 元現金股利，台塑、南亞則分別於 7 月 11、12 日除息，台塑每股配發 8.2 元現金股利，南亞配發 7.5 元。

展望後市，台塑化認為，煉油事業需求暢旺，加上歐洲制裁俄羅斯導致燃油供給不足，紛紛向中東、亞洲拉貨，使亞洲汽油供需基本面吃緊，支撐汽油價差持續上漲。

台塑四寶 5 月合併營收共計 1781.1 億元，月增 13.7%、年增 23.8%，其中台塑化營收 854.8 億元，月增 30.8%、年增 61.5%，表現最亮眼；台塑四寶累計前 5 月合併營收 7887.7 億元，年增幅達 21.8%。