電價擬調漲8% 經濟部：下周一開審議會

國內水電議題引起各界關注，媒體報導，月底電價審議委員會擬決議電價調整，預期將終結連八凍漲，並研擬漲幅落在 8%，對此，經濟部今 (22) 日表示，電價調整由官方、產業、學界共同組成的電價審議會決定，仍未決議，目前暫定下周一 (27 日) 召開審議會。

針對媒體報導電價調漲方向，經濟部強調，電價調整是由產官學界共同組成的電價審議會決定，3 月因上半年審議會考量國際燃料短期變動大等因素，暫時未作決議，將待下次會議再做決定，目前能源局正在邀約審議委員會議時間，暫定 6 月 27 日召開會議。

經濟部補充，相關考量因素，除目前國際燃料價格、後續走勢預測外，也會綜合檢視台電、中油為承擔物價穩定任務的財務情況，同時注意電價議題對民生物價的可能影響。

另一方面，水情方面，台水表示，今年受惠春雨及梅雨，目前水情甚佳，截至 6 月 21 日止，北部主要水庫新山、石門、寶山、寶二水庫有效蓄水量合計達 2 億 3368 萬噸 (平均蓄水率 92.83%)，中部永和山、明德、鯉魚潭、德基水庫有效蓄水量合計為 3 億 3950 萬噸 (平均蓄水率 98.56%)，南部曾文、烏山頭、南化三座水庫有效蓄水量為 4 億 897 萬噸 (平均蓄水率 60.37%)。

台水指出，依目前水情，近期不會出現缺水問題，全台各地估計至 8 月底前供水無虞，但仍須防範突然豪雨、未來夏季颱風可能造成的高濁度問題、供水設施損壞而導致缺水。