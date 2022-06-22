主動型管理奏效 安盛投資管理積極落實ESG投資

多年來，主動型、被動型管理孰優？一直是投資界熱議的話題。不過，根據安盛投資管理經驗顯示，該公司在 ESG 投資上，採取主動型的管理方針，不僅可降低投資風險，還可達到較理想的財務及 ESG 成果目前安盛投資管理在全球資產管理規模超過 1 兆美元，ESG 相關標的比重已逾 6,360 億美元 1。

安盛投資管理向為 ESG（環境、社會和公司治理）投資領域的先驅之一，隸屬於安盛集團（AXA Group）旗下，該集團是全球最大金融、保險集團之一，且被選為全球重要股市指數－MSCI 歐洲指數及 STOXX 歐洲 600 指數成分股。

多年來，關於「主動型相對被動型孰優」的投資議題備受討論。就落實 ESG 投資而言，以安盛投資管理的投資經驗為例，採取主動型的管理方針更能略勝一籌。

安盛投資管理表示，以該公司 ESG 投資經驗來看，主動型的管理方針比較合適，一來是擁有更廣泛的工具來影響企業的行為，二來是可隨時靈活調整配置，並在必要時對投資組合採取行動，減少投資風險，達到較理想的財務及 ESG 成果。

安盛投資管理制定出獨有的 ESG 評分方法，並確立與投資組合最相關的 ESG 優先主題；此外，在估算一家公司價值的過程中，也會持續與公司管理團隊接觸，協助對方精準掌握 ESG 的評估策略。

舉例來說，安盛投資管理在全球的投資版圖針對客戶行使股東的投票權，2021 年的投票重點集中於企業如何應對疫情，主題包括董事會如何管理因疫情而衍生的系統性風險、勞工安全和保障、配息政策和籌資管道等。

同時，安盛投資管理積極實踐長期目標，像是敦促企業實現歐盟提出的 2050 年氣候中和目標，就能源轉型融資與金融業進行議合；在女性董事比例低於三分之一的先進經濟體中，也持續強化性別多樣性的投票政策，並就董事會與整個機構內的種族多樣性議題，與對方議合。展望未來，安盛投資管理表示，該公司持續竭力將 ESG 真正植入到企業經營之中，協助台灣投資人達成理財目標，共創更有價值的明天。

[1] 資料來源：安盛投資管理 2021/12/31

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