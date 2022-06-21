意法SiC技術獲青睞 攜手賽米控取得10億歐元大單

意法半導體 (STM-US) 今 (21) 日宣布，將攜手電源模組系統業者賽米控 (Semikron)，由意法提供碳化矽(SiC) 技術，搭載在賽米控的電動車電源模組。

意法指出，SiC 正成為電動汽車電源技術的首選，可有效提升行駛里程和可靠性，合作夥伴賽米控近期就獲得單筆價值 10 億歐元的採購合約，預計將在 2025 年開始為 1 家德國車廠供應新的電源模組。

賽米控執行長暨技術長 Karl-Heinz Gaubatz 表示，意法擁有領先的 SiC 製造技術，再結合公司自身的先進製程，可提升可靠性、功率密度和可擴充性，滿足汽車產業的需求，隨著新品進入量產階段，與意法合作確保穩定可靠的供應鏈，讓我們能夠控制產品品質和交貨規劃。

意法執行副總裁暨功率電晶體子產品部總經理 Edoardo Merli 則指出，雙方技術整合將為零排放汽車做出重大貢獻，除推動電動車變革，公司第三代 SiC 技術也為永續能源和工業電源控制應用提升效能、性能和可靠性。

意法補充，雙方在電動車主牽引逆變器的控制電源開關使用 STPOWER SiC MOSFET，整合賽米控的全燒結直接壓接晶片 (DPD) 封裝技術，以較低的成本提升功率和電壓。

賽米控現階段已打造 750V 和 1200V 產品平台，適用 100kW 至 750kW 應用領域，以及 400V 至 800V 的電池系統。