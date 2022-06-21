入境限額2.5萬人推升機票價格上漲 6月底前暫不放寬

國內入境檢疫鬆綁為 3+4，但初期採總量管制，每週上限 2.5 萬人次，導致機位不足、機票價格飆漲的情形，交通部長王國材今 (21) 日表示，6 月底前都會維持 2.5 萬人，後續要看疫情及醫療量能狀況，來決定下一階段是否放寬。

王國材表示，目前開放入境以國人、商務人士及移工為主，未來將視疫情狀況做調整。不過，入境限額規定已導致航班票價高漲，以港澳返台來看，以往經濟艙單程只要新台幣 6000 至 8000 元，現在已漲到 1.2 萬元起跳。

對此，王國材指出，從供需來看，國際票價比較沒有透過政府的力量來抑制，現在的狀況主要是因為我們考慮到整個醫療量能，所以限額每周 2.5 萬人，每個航班載運的人數有限，需求相對較高。

王國材進一步表示，本月底以前應該都是維持 2.5 萬上限，後續會看疫情狀況以及醫療量能，來做下一階段的決定，但是這部分還是在指揮中心的權責，後續如果有放寬就能緩解，希望這只是短期現象。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於 BA.4、BA.5 的變異株威脅仍在，因此，2.5 萬上限暫不調整，但已請交通部、民航局與觀光局針對航空、防疫旅館量能持續盤點並提升，對於後續額度開放預先做準備。