〈台股盤前〉補跌階段空方氣焰高 靜待量能放大點亮止跌訊號

台股昨 (20) 日在無主流權值股撐盤，金融股又殺尾盤，指數終場大跌 273.68 點、收在最低點 15367.58 點，回測 2021 年 5 月 17 日低點。法人指出，台股目前仍在補跌，融資餘額也處高檔，預估成交量須放大至 3000-3300 億以上，才會出現止跌訊號。

經濟部統計處昨日公布 5 月外銷訂單金額為 554.3 億美元，創歷年同月新高；年增 6％，由「黑翻紅」，順利擺脫 4 月負成長陰霾。

全球第二大貨櫃航運業者馬士基集團執行長 Soren Skou 預期，之前在第一波新冠疫情帶動貨櫃海運榮景的因素，可能會在 8 月之後大幅反轉，出現需求萎縮、供應增加，衝擊貨櫃運輸。

央行升息將衝擊民眾買房意願。國泰金發布 6 月國民經濟信心報告，顯示買房意願指數從 5 月 - 52.6 下降至 - 53.5，創下三年新低，賣房意願也同步下滑至 - 12.2，為七個月以來低點，顯示買賣方意願都下降，雙方呈現觀望，房市買氣凍結。

法人指出，台股目前仍在進行補跌階段，融資餘額也在高檔，須嚴控持股水位，待盤勢止穩後，再進場布局，預估大盤成交量須有效擴大至 3000-3300 億以上，才會出現止跌訊號。

