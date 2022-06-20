聯亞經營權延燒 聯合生物擬向王長怡提背信罪

聯亞生技經營權持續延燒，美商聯合生物醫學台灣控股公司 (UBI TW Holdings LLC) 今 (20) 日針對集團創辦人王長怡指控發聲明回應，強調相關傳聞造成經營團隊信心危機，擬在台灣對王長怡提出背信罪刑事告訴。

聯合生物醫學表示，母公司美商聯合生物醫學公司 (UBI) 分別在去年 9 月、今年 1 月經董事會決議，解任王長怡女士在 UBI 公司的 CEO 職務及董事長職務，更於今年 1 月間以書面通知聯亞公司，不再指派王長怡擔任聯亞公司的董事。

因此，王長怡今年 1 月間即喪失聯亞公司董事的身分，並因而喪失擔任聯亞公司董事長的資格。不過，王長怡竟拒絕接受前述安排，以各種不符合事實的說詞製造混淆，並藉由對聯亞公司實際營運的掌控，遲遲不依據公司的指示向經濟部商業司辦理董事變更登記。

聯合生物醫學指出，由於王長怡發表諸多不實言論，打擊公司與聯亞公司的信譽，並已聯亞公司股東的混淆與困惑，甚至造成聯亞公司員工對於經營團隊的信心危機。因此，本公司決定在台灣對王長怡提出背信罪刑事告訴，針對其前述行為追究其法律責任。

聯合生物醫學提到，今年 5 月 31 日起改派胡世一、林淑菁士及周大任擔任董事，並推選林淑菁為代理聯亞公司董事長。

不過，王長怡對外指稱，林淑菁及其他聯亞公司管理團隊成員「向銀行要求凍結員工薪資帳戶」，對此，聯合生物醫學澄清此事是不實指控，而是王長怡打算運用聯亞公司的資金聘僱律師，以爭取其個人利益，經林淑菁發現後及時予以制止。