聯亞生技新冠疫苗 再次申請緊急使用授權

聯亞藥 (6562-TW) 母公司聯亞生技仍不放棄新冠疫苗市場，宣布自主開發的新冠肺炎疫苗 UB-612 向台灣衛福部食藥署申請專案製造 (緊急使用授權 EUA)。

聯亞生技新冠疫苗 UB-612 COVID-19 Vaccine，已完成人體臨床試驗審查 (IND) 與人體第一期臨床試驗，二期臨床試驗則數據分析中，目標取得疫苗常規藥證及國際認證，同時研議規劃三期試驗。

聯亞生技表示，全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，且變異株疫情依舊肆虐，截至 3 月 7 日止，全球已有 4.4 億人確診、601 萬人死亡，國內也有 20869 例確診，累計 853 人死亡，各國政府與疫苗廠皆積極投入變異株疫苗開發與擴大疫苗接種，現階段疫苗仍為全球重要的關鍵防疫物資。

聯亞生技開發新冠疫苗一波三折，初期透過次單位蛋白疫苗技術研發出新冠疫苗，並於去年 1 月底獲衛福部有條件核准進入二期臨床、6 月底進行二期臨床解盲，從期中分析數據顯示，疫苗安全性與耐受性良好，中和抗體效價達 102.3，數值均符合預期。

不過經食藥署召開專家會議審查，UB-612 未符合「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」，未取得台灣專案製造核准 (緊急使用授權)，後續更因為股價大幅波動，陷內線交易疑雲。