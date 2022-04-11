聯亞新冠疫苗三期試驗 獲CEPI贊助925萬美元

聯亞生技開發的新冠疫苗 UB-612，透過子公司 Vaxxinity 獲得流行病預防創新聯盟 (CEPI) 贊助 925 萬美元，執行國多中心臨床三期試驗，該試驗預計今年下半年進行數據分析。

UB-612 新冠疫苗由聯亞生技主導開發，委由子公司聯亞藥 (6562-TW) 執行成品生產及品質檢驗放行。該疫苗在台灣執行 3875 人擴大臨床二期試驗及 1000 多人追加劑延伸試驗，實證 UB-612 疫苗具備良好的免疫原性及安全性，且有獨特的 T 細胞免疫效能。

其中，追加劑可快速提升免疫，產生對抗 Delta 與 Omicron 等變異株的高保護力，獲得美國 FDA 認同並核准執行臨床三期試驗。此外，也獲得 CEPI 認同贊助執行臨床混打試驗，未來有機會納入其候選疫苗庫名單中，供應全球防疫戰略需求使用。

聯亞生技表示，三期臨床試驗已在美國展開，預計 2022 年下半年進行數據分析，將取得 UB-612 疫苗安全性、針對原始株與 Omicron 等變異株的免疫原性數據，對象包括 16 歲以上青少年、成年人與年長者，以 UB-612 做為混打追加劑，用於接種過 COVAX 統籌分配給中低收入國家 COVID-19 疫苗的人群。

目前全球新冠疫苗第一劑施打率 64.7%、第二劑 58.2%、追加劑 (第三劑) 僅 21.7%，但低收入國家僅 14.8% 的人接受過一劑疫苗，施打率遠不及全球平均。

聯亞生技認為，新冠病毒快速變異與肆虐，目前尚無任何可針對各種變異株有效防範的廣效型基礎疫苗，再者，近期香港、韓國等疫情延燒，歸咎於疫苗覆蓋率不足。各國開啟國門之際，安全、有效的廣譜性疫苗，有望防範疫情失控。