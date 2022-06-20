專家：加密貨幣崩盤不太可能拖累美國經濟

近期加密貨幣大幅下挫，市場擔憂加密貨幣崩盤恐增加美國經濟衰退的可能性。不過，專家認為，不太可能因此拖累美國經濟。

多倫多大學經濟學家 Joshua Gans 表示，人們並沒有真的將加密貨幣作為現實世界中債務的抵押品，因此，加密貨幣價格大跌，最多只會是造成大量帳面損失。這也是為什麼加密貨幣市場對經濟來說，更像是餘興節目 (side show) 。

Gans 也表示，傳統資產價值通常在一段時間內保持相對穩定，因此擁有資產的人，能以此做為貸款的抵押品。相較下，加密貨幣波動劇烈，很少被用來購買現實世界中的資產或傳統金融商品，甚至也不能用來貸款。

「人們會使用或是交換加密貨幣，但同時在虛擬貨幣世界中也受到管制」。Gans 說道。

日前大摩也指出，加密貨幣銀行通常只貸款給加密貨幣投資者及企業，因此加密貨幣崩盤，對美國銀行業的影響有限。

加密貨幣投資銀行 Galaxy Digital 創辦人 Mike Novogratz 曾表示，對經濟前景並不樂觀，認為美國經濟將大幅降溫，「迅速衰退」可能即將到來。

Novogratz 表示：「經濟將陷入崩潰，我們將進入真正迅速的衰退，你可以從很多方面看到這一點，賣房開始增加，庫存也已經爆量。」