晶華捷絲旅首揮軍海外插旗日本大阪

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (20) 日宣布，旗下捷絲旅 Just Sleep 品牌首度揮軍海外，透過與日本知名房地產投資開發公司 MINATO CREATECO. LTD. 簽屬合作協議，晶華將接受委託並將以捷絲旅品牌經營，管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業，預計 12 月開幕。

捷絲旅大阪心齋橋館，(圖：晶華提供)

晶華指出，捷絲旅大阪心齋橋館是品牌第 10 個據點，也是首次插旗海外的代表作，已積極展開軟硬體整建工程，預計 12 月即可開幕迎賓。

晶華進一步說明，捷絲旅大阪心齋橋館遵循捷絲旅的品牌精神，強打交通便利、服務細膩和設計風格獨具三大特點，距離日本大阪觀光旅遊勝地心齋橋地鐵站步行僅需 5 分鐘，從關西國際機場搭乘地鐵不到 1 小時即可抵達，若從大阪機場搭計程車更是僅需 25 分鐘的車程。

晶華規劃，捷絲旅大阪心齋橋館內共有 100 間客房，客房大小約 12-16 平方公尺，平均房價暫定為每晚 10000 日圓 (約新台幣 2200 元)，並設置有一間 50 個座位的早餐和房客休憩空間，風格上除了融入當地街區元素，也在新潮中展現在地文化底蘊。

晶華營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館是品牌進軍海外的第一個據點，鎖定的客源除了日本內需的商務與觀光旅遊外，廣大的台灣、香港、新加坡和亞洲地區觀光客是重點目標，期待捷絲旅在國內經營多年累積的知名度和好口碑，進一步在日本延伸。