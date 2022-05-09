晶華Q1獲利年減6% EPS 1.97元

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 今 (9) 日公布第一季財報，稅後純益 2.51 億元，年減 6.32%，每股純益(EPS)1.97 元，在第一季疫情逐漸升溫之際，獲利表現仍穩健。

晶華第一季合併營收 14.21 億元，年減 8.12%，營業毛利 4.89 億元，年減 2.08%，毛利率 34.44%，年增 2.12 個百分點，同時，透過營業費用管控有成，營業利益 3.31 億元，年增 9.51%，營益率 23.27%，年增 3.74 個百分點，但因業外收入減少，稅後純益 2.51 億元，年減 6.32%，每股純益 1.97 元。

晶華說明，第一季合併營收衰退，主要是因疫情衝擊，再加上子公司達美樂去年已完成股權移轉，不再認列其營收，若不含達美樂營收，第一季營收年增 0.88 億元、增幅 6.61%。

展望後市，晶華指出，面對急遽升溫的疫情，旗下各據點除了推動安心防疫住房專案，台北晶華更強化晶華美食到你家美食外帶外送平台服務，增添各式家宴、獨享午餐、冷凍常溫和美食囤貨箱等選項，藉此降低疫情擴散營運對衝擊。

晶華強調，集團已設置衛生安全官一職，負責掌控旗下所有品牌酒店的衛生安全維護和協調工作，比照防疫旅館的 SOP，增加各場域的消毒清潔頻率，並全面執行外帶美食實名制，清楚標出準備和包裝餐點的同仁姓名，以示負責。