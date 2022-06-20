〈焦點股〉鋼價跌勢不止 鋼鐵族群承壓

豐興 (2015-TW) 鋼筋、廢鋼價格轉跌，短期鋼價仍受通膨、地緣政治等因素干擾，需求偏弱，中鋼 (2002-TW) 今 (20) 日預計開出 7 月及第三季內銷盤價，市場預期熱軋等月盤產品可能適度降價，鋼鐵族群今天持續遭拋售，中鋼領跌逾 1%，東和鋼鐵、春雨、志聯等多檔均重挫逾半根跌停板。

亞洲鋼市近月表現震盪，由於中國實施封控造成鋼材物流受阻、供需疲弱，不只導致國內流通行情走跌，中國鋼材也轉往東南亞市場低價拋售，加上俄烏戰火未歇，能源成本攀升，鋼廠終端客戶轉嫁能力變差，需求減緩。

鋼筋大廠豐興今天開出本周盤價，廢鋼收購價繼上周五下跌 300 元後，本周再跌 300 元；鋼筋在買氣觀望下，基價每公噸也下跌 700 元。豐興直言，國際廢鋼再度下修，導致下游觀望，雖然相關建設需求依舊強勁，但客戶多先以庫存支應，整體買氣縮手。

鋼鐵股今天賣壓沉重，中鋼盤中下挫 1.8%，最低來到 32.55 元，創近 7 個月新低，東和鋼鐵跌逾 9%，最低來到 58.5 元，累計近 1 周已狂挫近 15%。

此外，春雨、燁興、志聯、官田鋼、第一銅等均大跌超過半根停板，中鴻、燁輝、大成鋼、彰源、豐興等賣壓都相當沉重。

中鋼即將開出 7 月、第三季內銷盤價，維持目前實施的月盤和季盤價制度不變，但因月盤和季盤的考慮因素不同，首度採月盤價和季盤價分流方式開盤，市場預估，熱軋等月盤產品價格可能調降，以貼近國際市場行情，而鋼板和棒線等季盤產品，則適度補漲價格，傾向開平高盤。