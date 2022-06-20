〈亞太電股東會〉未來資費不會高不可攀 將走向多元方案

亞太電 (3682-TW) 董事長陳鵬今 (20) 日表示，雖然目前電信市場處於飽和，外界擔心未來資費是否高不可攀，不過從過去經驗來看，不殺價競爭對電信商的營運才是好事，之後電信資費一定走向多元方案。

談到未來電信市場，陳鵬指出，之後一定會有多元資費，原因在於，過去的低價資費競爭衝擊各家財報，因此業者不可能無限供應低價資費。

陳鵬認為，合併案對五大電信商都有利，除了小業者不用背負虧損外，市場不會再惡性競爭，應該不會有其他干擾的聲音，除了未來三大電信商會提供多元資費外，未來資費漲價幅度也有限，只有不殺價競爭，對電信商的營收、貢獻才是好事。

5G 方面，陳鵬表示，5G 建設與遠傳進行共頻共網，亞太電已經連上 95% 遠傳 5G 基地台，整體 5G 網路涵蓋率與遠傳相近，也會配合雙方合併效應調整通路。

用戶數部分，亞太電受惠合併效益，3、4 月 NP(攜碼移轉) 市占從原本的 12-14%，提升至 17%，優於內部預期，不過隨著 9 月可能會有新機上市，用戶還在觀望中，5、6 月處於產業淡季，目前成長態勢趨緩。

陳鵬表示，目前主要是以 3.5GHz 頻段來發展消費端與企業端等各種應用，亞太電雖然有取得 28GHz 頻段，但整體市場還不夠成熟，短期對營運較難有貢獻。