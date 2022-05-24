亞太電率三團隊 前進InnoVEX展5G+AIoT應用

亞太電 (3682-TW) 今 (24) 日宣布，第四期「5G 創育加速器計畫」正式啟動，將帶領麥威科技團隊、南國島嶼及天德數位團隊等 3 支臺灣新創團隊，前進 InnoVEX 展演 5G+AIoT 相關應用，聚焦 AI 圖像辨識、線上活動客製化一站式服務、AI 腦波儀平衡訓練科技等解決方案。

亞太電表示，亞洲區新創產業正快速崛起，近年疫情帶動數位化、零接觸等商機爆發，5G、AI 影像辨識等技術，也促使健康科技、線上影音串流、社群直播、電商等商模加速發展，成為近幾年新創創業趨勢。

亞太電瞄準數位經濟商機，2018 年起推動「5G 創育加速器計畫」，至今已有超過 50% 團隊開始獲利，培育超過 50 家新創團隊，有 5 家以上智慧醫療、健康和娛樂等相關領域新創公司與亞太電進行通路及應用場域合作。

亞太電第四期「5G 創育加速器」以 5G＋AIoT 為主題，今年再度前進東南亞，擴大與東南亞電信公司合作，舉辦國際徵件，協助獲選培育計畫團隊落地國際市場，同時透過「APT Angel Club」國內小型創業家活動，提供深度投資交流，串聯 5G 及物聯網產業上下游相關單位，加速創意化為商業模式進入市場。

亞太電表示，此次參展的 3 家團隊中，麥威科技團隊運用 AI 圖像辨識技術，開發出紅外線熱像測溫系統「熱像顯示儀」，協助大眾的體溫偵測；南國島嶼提供娛樂產業客製化一站式服務，電影映演、演唱會、劇場都能完成全球售票、內容搭建與觀眾互動；天德數位團隊透過 AI 腦波儀平衡訓練科技，協助用戶改善大腦學習效率、提升睡眠品質及工作效率等邏輯意識，同時發展透過搭載 5G 特性實現無人機物流及遠距巡檢。