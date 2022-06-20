〈國泰金經濟調查〉物價貴翻天 逾9成民眾很有感

由於物價「貴桑桑」，讓民眾很有感，國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 6 月份國民經濟信心調查結果顯示，91% 民眾預期通膨高於 2%，也讓民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值跌破「3 字頭」，掉到只有 2.83%。

國泰金表示，近期本土疫情受控，景氣展望上揚，大額消費意願回升。國發會最新公布的 4 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標續跌；本月調查顯示，近期本土疫情受控，景氣展望指數反彈至 - 12.8，高於 5 月的 - 25.9，但是，現況指數則從 - 43.8 再走低至 - 48.2 ；民眾薪資上漲預期指數微升至 0.8，大額消費意願指數亦從 5 月的 - 9、回揚至 - 0.8。

房屋交易調查方面，賣房意願指數下滑至 - 12.2 ，遠低於 5 月的 - 8.3，為 2021 年 11 月以來新低，買房意願指數亦走低至 - 53.5，為近 37 個月以來低點，近期民眾買賣房意願皆下降。

國泰金進一步指出，主計總處估計 2022 年經濟成長 3.91%，通貨膨脹率 2.67%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 2.83%，低於 5 月的 3.09%，74% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2022 年平均通膨預期值為 2.90%，較 5 月的 2.66% 明顯上升，91% 民眾認為 2022 年通貨膨脹率會高於 2%，其中 46% 民眾則預期通貨膨脹率會高於 3%。

此外，主要央行貨幣緊縮預期降溫，股市樂觀情緒止跌回揚國泰金表示，5 月全球主要央行貨幣政策緊縮預期略有降溫，台股跟隨國際股市震盪反彈。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數比起 5 月的 - 12.9，大舉回升至 - 1.6，風險偏好指數則從 2.9 微降至 2.2。