上海石化火災產能減 東聯估EG短期價格有撐、EO可望上調

上海石化 18 日清晨發生火警，廠區內乙二醇 (EG) 2 號機發生爆炸，連帶乙烯裂解設備、環氧乙烷 (EO) 等裝置恐都受到波及，國內 EG、EO 廠東聯 (1710-TW) 表示，供給影響下 EG 短期價格可望有撐、EO 則有機會上調，價格未來是否持續回升便要看中國解封後需求回溫狀況。

據研調機構金聯創數據顯示，上海石化 EG 產線有兩台設備，1 號機和 2 號機年產能分別為 22.5 萬噸、38 萬噸，本次起火為 2 號機，由於 EG 市況差設備稼動率僅維持 5 成左右，預計 6 月中國 EG 產量將減少 9-10 萬噸。

東聯認為，上海石化火警事件導致供給出現變化，短期 EG 價格可望有所支撐，展望後市，目前中國下游聚酯需求自解封逐漸爬升，未來需求回溫程度將決定價格能否持續走升。

目前 EG 生產主流為乙烯法，製程先將乙烯氧化生成 EO，再進行水合反應製造 EG，此次事件上海石化 EO 設備受波及，產能也受影響，東聯表示，目前 EO 價格較低，市場供給減少情形下，價格有機會上調。

國內 EG 主要供應商為南亞 (1303-TW) 、東聯與中纖 (1718-TW)，南亞董事長吳嘉昭近期指出，現階段 EG 市況欠佳，業者都開始減產保價，全球 EG 開工率僅剩 6 成，若要 EG 利差回升，必須有三大條件相應，包含下游產品聚酯需求回升，EG 同業減產，以及乙烯價格回落。

上海石化為中國石化子公司，是中國重要的成品油、中間石化產品、合成樹脂和合成纖維生產基地，原油加工年產能 1600 萬噸、乙烯 70 萬噸、有機化工原料 428 萬噸，而母公司中國石化集團是中國乙二醇龍頭。