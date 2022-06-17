機車、自行車外送員需加保第三人責任險 11/1上路

勞動部修正發布「食品外送作業安全衛生指引」 4.0 版，除了強化合理派單機制、擴大第三人責任保險範圍外，並新增事前危害告知事項，以保護外送員的安全及健康，其中，考量第三人責任險商品上市需要一定時間申請核准，因此緩衝自今年 11 月 1 日上路。

勞動部參考各界建議及實務需求，於 2019 年 10 月訂定「食物外送作業安全指引 1.0」，要求業者落實交通事故預防及處理、熱危害防止等安全管理作為，同年 12 月修正發布 2.0 版，納入合理派單、保險種類及額度、避免工作負荷造成勞工身心健康危害等預防措施，之後又於 2020 年 3 月訂頒該外送指引 3.0 版，強化其法效性。

職安署指出，本次指引修訂，特別再強化合理派單機制，增列雇主應評估行駛里程、交通情形與交通法令規定等事項，合理分派工作，強化平台業者對外送員的安全績效管理。

職安署表示，平台業者應遵循交通部「機車外送交通安全指引」規定，防止事故災害發生，以保護外送員本身及用路人交通安全，此外，業者應於事前具體告知外送員作業可能存在的危險及有害狀況。

另外，考量外送員除使用機車執行外送作業外，可能利用電動自行車、自行車等交通工具從事外送作業，雇主及平台業者也要強化風險控制，同時基於企業社會責任，為外送員執行外送作業投保第三人責任保險，以提升外送員相關權益保障，不過，此項規定可緩衝至 11 月 1 日施行。

職安署強調，該指引修正施行後，將持續透過勞動監督檢查，適時指導及督促事業單位改善安全衛生設施，以達防止職業災害發生之目的。