【袁志峰專欄】資金外流，港股轉弱

今日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $2.36

1) 股市前景

上周中美股市繼續背馳，標指及納指跌 5.8% 及 4.8%，上証指數及深証成指漲 1.0% 及 2.5%。期間，美元指數升 0.5%，人民幣兌美元滙率持平，加密貨幣暴瀉。大宗商品價格包括石油、天然氣、銅及大豆等回落，反映市場憂慮經濟衰退會削弱需求。外部資金流入 A 股明顯，6 月以來北向資金淨買入額逾 580 億元人民幣，為 2020 年以來月度次高。

上周美國加息後，引發約 520 億港元流出香港銀行體系，本周二銀行體系結餘將減少至約 2680 億港元。上周恒指及恒生科指跌 3.4% 及 3.6%，主要受美股下跌及資金外流所影響，利率敏感的本地地產股跑輸大市。7 月底前港股具不確定性，警惕資金外流，估計是上落市，恒指波幅區為 19500 至 22500 點，8 月市況轉趨明朗，短線操作宜趁回調買入。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，將受惠於國家持續發放網絡遊戲審批訊息。2021 年度，公司收入和經調整盈利分別為 39.6 億元 (人民幣 • 下同) 和 6.3 億元，分別按年增長 4% 及倒退 22%，經調整每股盈利同比跌 32% 至 0.2354 元。以經調整每股盈利計算，現價對應 2021 年度市盈率約 8.6 倍，估值便宜。建議買入，目標價 2.60 元，止損價 2.25 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 129 點，早盤低開高走，午後高位窄幅震盪，最多曾漲 301 點，收報 21075 點，升 229 點或 1.1%，受富時指數成份股變動影響，成交額按日增 18% 至 1863 億元，5 月份日均成交額 1193 億元。港股通南向資金淨買入 26 億元 ，協鑫科技 (3800)、中海油 (883) 及新東方在線 (1797) 錄得 3.4、3.0 及 2.9 億元淨買入，美團 (3690)、建設銀行 (939) 及舜宇光學 (2382) 錄得 2.8、2.5 及 2.4 億元淨賣出。6 月以來淨買入 281 億元，5 月淨買入 464 億元。全周計，恒指跌 3.4%。

藍籌股 36 升 33 跌。京東 (9618)、美團 (3690) 及阿里健康 (241) 升 6%、5% 及 5%，為表現最佳藍籌。海底撈 (6862) 升逾 4%，中生製藥 (1177) 及華潤啤酒 (291) 升逾 3%。藥明生物 (2269)、吉利汽車 (175)、中國平安 (2318)、中國人壽 (2628)、友邦保險 (1299) 及港交所 (388) 升逾 2%。申洲國際 (2313)、創科實業 (669) 及領展 (823) 跌 3%-4%，為跌幅最大藍籌。中國宏橋 (1378)、九龍倉置業 (1997)、中石油 (857)、長江基建 (1038) 及新奥能源 (2688) 跌逾 2%。

恒生科指升 2.3%，收報 4653 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股普漲，京東 (9618) 及美團 (3690) 升 6% 及 5%，快手 (1024) 及小米 (1810) 升 4% 及 3%。理想汽車 (2015) 升逾 7%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868)、京東健康 (6618) 及阿里健康 (241) 升逾 5%。蔚來汽車 (9866) 及商湯 (20) 升逾 2%。比亞迪電子 (285) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。其次是網易 (9999) 跌近 2%。全周計，恒生科指跌 3.6%。

板塊方面，電動車、線上醫療、生物科技、餐飲及内險股跑贏大市，漲幅居前。信達生物 (1801) 及百濟神州 (6160) 升 5% 及 3%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 4%。教育、遊戲、濠賭及燃氣股逆市下跌，跌幅居前。新東方在線 (1797) 跌逾 12%，中國東方教育 (667) 及新東方 (9901) 跌 8% 及 6%。心動公司 (2400) 及 IGG(799) 跌 3% 及 5%。金沙中國 (1928) 及永利澳門 (1128) 跌逾 2%。新奥燃氣 (2688) 及中國燃氣 (384) 跌逾 2%。

周五上証指數低開 0.6%，初段曾倒升 0.4%，其後回落，再次倒跌 0.6%，午後輾轉上揚，以接近全日高位收市，收報 3316.79 點，升 1.0%。深証成指升 1.5%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 10900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 100 億元。滬深股通北向資金淨買入 92 億元，6 月以來淨買入 587 億元，5 月淨買入 169 億元。全周計，上証指數升 1.0%，深証成指升 2.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

港滙持續偏軟，日內再度觸及 7.85 弱方兌換保證水平，金管局再度入市，在紐約交易時段承接港元沽盤，買入約 128.19 億港元，沽出美元，以捍衞本港聯繫滙率制度。周二，本港銀行體系結餘減少至約 2679.22 億港元。(信報)

4) 個股訊息

港交所股權披露資料顯示，騰訊 (700) 於 6 月 15 日在場外以平均價每股 24.52 元，出售約 2717.8 萬股眾安在綫 (6060)，套現約 6.66 億元。減持後，騰訊持股比例由 10.0% 減少至 8.1%。(信報)

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