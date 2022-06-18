四巫日前空方追擊，迎來搶短線反彈契機

市場上伴隨 5 月通膨數據、FOMC 連續急殺，極度恐慌下迎來的是搶反彈得好時機，關鍵就在四巫日結算，洞悉華爾街操盤手的思維，就能理解接續反而會是如夢似幻、泡沫般最後一波反彈行情。

FOMC 關鍵解讀：不加速縮表，升幾碼都不會壓抑到通膨

FOMC 會議記錄公布，相關的會後聲明翻譯與比對，大家自行前往媒體觀看，將寶貴的篇幅留給筆者的主觀解讀與分析：

1. 裝睡的人叫不醒，市場上無腦多的信眾與 FED 還是沒認清真實狀況 -- 衰退機率大

從以下點陣圖與 fed fund future 來看： 2022、2023 的交叉仍在 ，也就是 FED 還是在淡化 22Q4 起經濟衰退的可能性，但華爾街顯然真金白銀投下衰退一票

2. 上週提到的加速縮表才是最正確的決定，但遺憾的是 FED 並未如此執行

笛卡兒: 「思想必須從簡單到複雜」，(1) 升息是因為通膨，不是經濟成長；(2) 通膨是因為供應鏈供給不足，且資金過多需求端投機炒作，兩相綜合；(3) 拜登已經全權交給 FED 解決通膨問題。

→FED 如果要打壓通膨，(2) 是最核心的關鍵，市場上游資很多 (下圖: ONRRP 創新高) 加速縮表才是最合理、有用的手段，只依賴過快的急遽升息，反而讓原物料廠商增產、投資更加不順。

→FED 加快縮表、美國加速開採頁岩油，這是美國唯二自己能掌控的工具，如果都不願意正視並執行，高通膨就是看別人臉色，繼續作死而已。

一千零一招：Russell2000，四巫日結算前權值股最不能信！

3 個月一次的四巫日結算，牽涉到好幾兆美元的衍生性商品到期。以下告訴你，為什麼領先市場從去年 12 月下旬起，悲觀看空的筆者，現在會下「反彈」的結論。

■技術指標負乖離過大，且刻意集中於大型權值股，主要是空方衝刺結算。

在四巫日結算，幾大指數型商品幾乎都是牽涉到權值股為主的成分指數 (S&P500、Nasdaq100)，因此四巫日前，大型股走勢最為不可信脫鉤，人工味很濃！因此又可以筆者最愛的工具：russell2000，中小型股指標，且未有散戶恐慌亂盤，相對理性。

下圖為指數中「站上 50 均線的家數比例」S&P500(1.98%)

Russell 2000(11.14%)

如果沒有現象級的超大型利空，10% 會是波段止跌指標，因此 S&P500 的 1.98% 誇張數據，明顯是華爾街機構結算前空方狙殺，製造恐慌的現象，反而是 Russell2000 11.14%，理性指標接近到合理修正，是開始反彈的位階。

再加上美國前 3000 大公司，去除金融股後，市值低於現金水位 (價值投資) 的個股家數創下金融海嘯來新高！這也是另一個短線進入超跌的指標。

結論: 超跌搶反彈，衰退展望不變，但讓子彈飛一會兒

短線人工的超跌與空方狙擊，高機率會迎來短波段的反彈，並且以期貨交易者思維而言，次近月合

約期貨的布局，往往一到兩周前布局，因此空方的成本沒有輕易拉開，沒有結算後主動刻意再殺的誘因。維持原先預測：今年 Q3 末至 Q4，衰退、信用債、投等債等利空風暴將是主菜，但「短線上，預測接續會是短暫如夢似幻的反彈片刻時光」，

在風險性資產高度連動的現在，台股也將連動出現買點，建議在除權息旺季，應逆勢鎖定「低現金殖利率、高資本投入、高成長且已經除權息完畢的個股」作為買進的選股池

結論：7 月合約大幅逆價差，填息行情預計艱辛且不完全

首先，關於期現貨價差收斂，先看以下筆者畫的一張圖

根據以上兩段的綜合分析，國際股市上資金過剩，股債雙殺也仍不回流，加速縮表將是預期，波段買進籌碼與追價信心不足，風險性資產在反彈後上檔將有壓；而台灣的通膨持續加溫，尤其發酵到日常消費，將會影響信心的回落。

因此對於接續一個月，至 7 月合約結算前的展望，預估大盤將除權息 400 餘點，現貨蒸發點數的同時，雖然有填息行情，但在整體情勢承壓下，預計薄弱不完全，還原權值後持平至微幅反彈，更尤其台股本波超漲反彈，有相當多漲多投機股，更需留意這些上演一齣國王的新衣鬧劇。

（撰文者：永誠資產管理處研究員 范振峰）

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