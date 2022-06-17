國揚布局雙北、高雄商辦建案 總建坪數20萬坪

上市建商國揚 (2505-TW) 今 (17) 日召開股東會，公司強調，目前房市充斥利空消息，但國揚在數年前即著手布局雙北及高雄商辦市場，受衝擊較小，國揚目前手上還有 5 筆商辦建案，總計建坪約 20 萬坪。

國揚目前手上掌握的 5 筆商辦案，分別位在雙北的內湖、三重、土城、新店及高雄亞灣特貿三，國揚財務處協理王正怡指出，目前市場大環境不利房市，還好公司前些年都在布局廠辦，衝擊比較小。住宅案方面，雖然土地都是數年前購置，土地成本相對來說是低廉，但是現在營造工程造價墊高，整體成本來說也是不小。

王正怡指出，信用管制、打炒房、升息等等，整體環境對營建業來說不利，現在房市買氣萎縮，市場表現很兩極化，一種是口袋極深不用貸款的買家，另一種則是剛性需求者，中間客層幾乎不見蹤影，目前台灣進入升息循環，下半年趨勢也未變，對首購族來說會增加更大的負擔，恐怕將會受到衝擊。

國揚 2022 年推出兩筆建案，包括總銷 70 億元內湖舊宗段的廠辦國揚洲際建案，以及下半年將推出總銷 16 億元的國揚吉麟建案，國揚吉麟案基地約 500 多坪，預計開價每坪 120-130 萬元，規劃以中坪數格局為主。

另外，目前國揚的基隆建案早安國揚二期及台南的翡翠森林 4 期正在請照，將看建照下來的速度再推案。所國揚 2022 年入帳個案包括早安國揚 1 期目前已認列完畢，微笑時代也近完銷大約還有 10 億元以上要入帳。