台股開高走低和升息有無關係？專家這樣看

通膨來襲，迫使聯準會決議升息 3 碼，但為安撫市場，鮑威爾同時也表示這並非常態，並且預估下個月為 2~3 碼，視情況而定，消息一出市場普遍認為利空出盡，激勵美股四大指數上漲，也帶動早盤台股強勢反彈，一度來到 16,209 點，不料指數越走越低，終場下跌 160 點或 - 1.00%，收在 15,838 點，高低落差達 371 點，成交量為 2723 億，本該以利空出盡解讀的消息，為何終場轉而下跌？

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，本日除了是 FED 利率決策與台積電除息日外，同時也是台灣央行利率決策會議，透過下方圖示，投資人可以明顯發現，台股走勢往往和台幣呈高度正相關，台幣上漲往往就有利於台股，我國央行利率決策，將牽動台幣能否止穩或是轉強，但 FED 此時決議升息 3 碼，原先市場預期央行升息一碼的假設，恐有變卦可能性，應是本日指數開高走低最大主因。

本次央行利率決策會議或是史上最難

升息主要是為了抑制通膨，但本次通膨成因主要由俄烏戰爭造成能源、糧食上漲，中國封控導致供應鏈問題，貨幣政策能達成的效果有其侷限性，這些外部因素並不能夠單純以貨幣總量來做控制。

面對如此市況，利率決策難度相當的高，主要是美國本次已升息 3 碼，高於先前預期 2 碼，若不升息或幅度過小，美台利差持續擴大，將導致進口成本提高，輸入性通膨的情況加劇，進而傷害經濟，且根據台股 - 台幣參照圖，可得知匯率強弱與台股經常呈現高度相關性，若台幣續若，則台股指數不但續攻難度就會高，也會面臨更大壓力。

而如何兼顧穩定物價、又不扼殺經濟成長恰到好處的升息，對於央行是極大挑戰。

劉良梅整理本周大事件，主要用意在提醒投資人這些事件可能為市場帶來波動，而明日還有富台權重調整、日本央行利率決策，連結：台股要跌到什麼時候？

在市況不確定性因素眾多的氛圍下，建議投資人做好風險管理以及資金分配。

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