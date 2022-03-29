訊連去年受業外拖累轉虧 擬配息1.72元

訊連 (5203-TW) 去年雖因業外拖累，導致營運轉虧，不過，董事會今 (29) 日決議通過擬以法定盈餘公積發放現金股利 1.26768887 元，及以資本公積發放現金股利 0.45231113 元，每股共發放 1.72 元現金股利，以今日收盤價 91 元計算，現金殖利率約 1.89%。

訊連去年營收 15.77 億元，年減 3.85%，營業利益約 1.97 億元，年減 16.8%；因認列業外轉投資玩美移動虧損 7.96 億元，導致去年虧損約 5.63 億元，每股稅後虧損 7.21 元。

訊連轉投資玩美將透過 SPAC(特殊目的收購公司)，在美國納斯達克掛牌，估值上看 14 億美元，並將引進香奈兒、資生堂與 Snap 等國際知名股東。

訊連目前持股玩美移動約 36.3%，待其上市後，訊連持股估將降至約 26-31%；訊連當初投入玩美移動的資金約 3600 萬美元，若以持股來推算，相當於擁有玩美股權的潛在價值高達 3.6 億美元，已較當初成長達 10 倍。

訊連董事長黃肇雄表示，由於上市後一年閉鎖期內不得處分持股，一年後不排除處分部分股權，但也會繼續保有一部份股權，以分享玩美移動成長果實。