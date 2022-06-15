北美生技展睽違兩年實體登場 展出三大技術

睽違兩年，2022 北美生物科技大展 (US BIO) 今年以實體展登場，生技中心 (DCB) 積極推動台灣生技產業接軌國際，在展覽上推出新一代抗 CD73 高表現癌症藥物、核酸藥物產製技術以及 CHO-C 蛋白質藥物量產平台，藉此爭取國際新商機。

受到新冠疫情影響，US BIO 連續兩年採線上舉辦後，今年恢復舉辦實體展會，並在美國聖地牙哥亮相，共吸引全球 765 家國際廠商參展、3000 多家產學研單位參與 1-on-1 國際商機媒合會。

生技中心執行長吳忠勳表示，2022 US BIO 大會推出基因與細胞治療、AI 與大數據、疫情後的疫苗與藥物生產等議題，而生技中心積極投入癌症新藥與精準醫療技術，在展上多項關鍵技術與服務平台。

新一代抗 CD73 高表現癌症藥物方面，生技中心指出，CD73 為新型免疫抑制蛋白，可讓腫瘤細胞免受免疫攻擊，根據研究顯示，抑制 CD73 對於多種癌症具有療效，如肺癌、胰臟癌等。

新冠疫情帶動 mRNA 技術快速發展，根據 IMARC 資料預估，2027 年全球 mRNA 疫苗與治療藥物市場可望達到 405 億美元。生技中心也已投入 mRNA 關鍵技術開發，包括 mRNA IVT(胞外轉錄) 製程、LNP(脂質奈米微粒) 劑型及 AAV 病毒載體生產平台等，並達到試量產規模。

生技中心的 CHO-C 蛋白質藥物量產平台，則已與日本公司簽訂 MOU 以及後續的委託服務合約，此外，也在國內外完成兩項非專屬授權、14 項委託生產與細胞開發服務。