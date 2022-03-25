〈生技中心展望〉年底前完成mRNA技術製程標準化 擬發展委託代工服務

新冠疫苗加速 mRNA 技術發展，生技中心執行長吳忠勳今 (25) 日表示，中心自去年開始研發 mRNA 技術，並且能進行公克級試產，最快年底前完成製程標準化，同時也將與政府單位討論未來商業策略，推廣 CDMO(委託開發暨製造服務)。

生技中心觀察，新冠肺炎疫情衝擊下，加速 mRNA 疫苗的問世，中心去年展開核酸藥物的競爭分析與布局，針對長鏈核酸藥物的產製技術，分別就 mRNA IVT(胞外轉錄) 製程、LNP(脂質奈米微粒) 劑型及 AAV 病毒載體以昆蟲細胞生產，建立研發團隊投入技術開發。

特約專家博士紀威光表示，台灣過去沒有 mRNA 技術，而生技中心去年投入研發後，目前已完成製程建置，從技術面角度來看，年底前將會完成 mRNA 製程標準化，並達到公克級試產量，明年則會放大製程。

紀威光指出，mRNA 技術若要達到新冠疫苗的生產規模，製程至少需要 2 公斤以上，而旗下 mRNA 技術仍需要 1-2 年時間逐步將製程放大、穩定，此外，目前也與政府單位討論，延伸至 CDMO 服務。

另外，生技中心規劃多年的創投基金預計今年第三季成立，初估投資金額約 20 億元，除了扶植國內生醫產業外，希望未來有更多生技基金給投資人作為參考。