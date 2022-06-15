外資賣台積電不手軟 今年提款近4千億 土洋續對做

台股今 (15) 日終場下跌 48 點、失守萬六，外資續站賣方，再賣台積電 1.38 萬張，累計今年以來已狂倒 70.85 萬張，變現 3948 億元，接近外資去年賣超台股的 4540 億元，成名符其實的外資提款「積」。

值得注意的是，自營商近期持續站在買方，今日買超前五名全部都是外資賣超前十名的個股，另外也低接部分記憶族群，土洋對作戲碼上演中。

三大法人今日賣超 133.53 億元，外資賣超 191.78 億元，已連 5 賣，累積賣超金額近 1190 億元，投信也賣超 2.9 億元，自營商則買超 61.14 億元；期貨方面，外資由多翻空，大幅加碼空單 8371 口，未平倉空單口數達 6298 口。

觀察外資賣超動向，不論是電子、金融或是傳產大型股，都成為外資撤離首要對象，包括台積電、聯電、友達、群創、宏碁賣超張數皆達萬張以上，傳產的長榮更接近 3.6 萬張，其他如華航、華新及兆豐金也入列賣超前 10 名。

外資買超則加碼反向 ETF 及內需傳產個股，凸顯外資對台股後市看法仍保守，包括元大台灣 50 反 1、國泰臺灣加權反 1、富邦臺灣加權反 1，三者合計就達 3.5 萬張，其餘如大同、中電、中石化也獲青睞，值得注意的是，前 10 名中沒有任何一檔電子股。

自營商買超前 5 名為長榮、友達、群創、聯電、宏碁，全是外資賣超前 10 名的名單，並低接晶豪科、威剛。