台股差1點守住萬六 三大法人賣超133.53億元 外資5天狂賣1190億元

台股今 (15) 日走勢震盪，雖然金融、傳產奮力撐盤，生技股獲買盤青睞，帶動加權指數幾度翻紅，但電子、航運族群欲振乏力，加上台指期結算，終場前最後一盤湧現賣壓，大盤下跌 48 點，收在 15999 點，成交值 2230.53 億元。外資連 5 賣，三大法人合計賣超 133.53 億元。

觀察三大法人今天資金變動情形，外資持續提款 191.78 億元，累計 5 個交易日已狂賣近 1190 億元；投信賣超 2.9 億元；自營商則加碼買超 61.14 億元。三大法人合計賣超 133.53 億元。

電子權值股漲跌互見，台積電一路在盤下震盪，終場跌近 0.8%，以 509 元作收，台達電、大立光、聯詠、日月光投控賣壓偏重，均下跌超過 1%，不過，鴻海、國巨、聯發科、聯電、廣達等奮力撐盤，友達收漲 2.4%。

美國、英國、日本、台灣等央行即將公布最新利率決策結果，金融股開低走高，中信金、國票金、上海商銀、安泰銀、旺旺保、新產等，約上漲逾 1-2%，富邦金則收跌。航運股今天表現委靡不振，長榮下挫 2.7%，陽明、萬海也跌逾 1%，台驊投控、裕民、新興、中航等同步震盪走低。

生技業近來頻傳好消息，繼台微體與國際製藥大廠 Endo 簽署新藥授權 200 億元的合約後，保瑞再度發動併購，擬以 60 億元買下安成藥，帶動整體生技股表現，保瑞、德英、北極星藥業 - KY 等多檔均亮燈漲停，上櫃生技類股指數終場勁揚逾 2%，包括醣聯、合一、台康生技、逸達、杏一、中裕等也都表現不俗。

高價股方面，股王矽力 - KY 重挫近 4%，收 2490 元，譜瑞 - KY、力旺、AES-KY 同步大跌 3-4%，亞德客 - KY 昨天重回千金股後，今天續漲 2%，信驊、旭隼、祥碩同樣在盤上表現。

亞系外資將南電評等調降為「減碼」，欣興、景碩評等為「持有」，使得 ABF 載板三雄今天湧現賣壓，欣興、景碩雙雙跳水重挫逾 9%，南電也跌近 4%；然而，其他 PCB 股表現不俗，如健鼎、敬鵬、燿華、精成科等，約上漲 1-3%。