早期指標顯示 5月中國經濟尚無觸底跡象

中國經濟 5 月仍深陷低迷，尚無觸底跡象，原因是封城措施繼續拖累經濟活動，且 omicron 變種病毒帶來的威脅，打擊企業與消費者信心。

這是彭博一個綜合指數呈現的情況，該指數連續第二個月低於景氣榮枯分界嶺。這項指數涵蓋 5 月乘用車銷量、中小企業信心、一線大城房屋銷售、南韓出口等八個早期指標。

作為全球貿易風向球的南韓出口，儘管 5 月頭 20 天的成長速度比 4 月快，但日均出口僅成長 7.6%，為 2020 年底以來最小增幅。南韓對中國的出口持續疲弱，增幅明顯不如對日本或美國的出口。

據野村控股估計，受防疫措施影響地區占中國國內生產毛額（GDP）的比率，從上月此時的 35.1% 降至 20.5%，但經濟活動要完全恢復，可能還需要更長時間，而「動態清零政策」帶來的不確定性，導致企業不願投資，消費者不願消費。

渣打集團對 500 多家小企業的調查顯示，5 月中小企業信心再度下滑，降至有紀錄以來次低，並且是疫情爆發初期以來最低水準。疲弱數據顯示，儘管近期中國在重新解封方面取得進展，但大規模封控的影響仍然存在。

中國國務院周三（25 日）召開全國「穩經濟」電視電話會議，總理李克強表示，3 月以來，就業、工業生產、用電、貨運等指標明顯下滑，尤其是 4 月，一些領域面臨的挑戰，比 2020 年疫情嚴重衝擊時還大。

李克強說，要確保上半年基本落實中央經濟工作會議與政府工作報告確定的政策，對國常會確定的六方面、33 條「穩經濟」政策，必須在 5 月底前提出實施細則，應出盡出。國務院周四將向 12 省派出督查組，以監督政策和配套措施落實情況。